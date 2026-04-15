Zum Abschied von Günther Hatz

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem ehemaligen Bezirkssprecher Günther Hatz.

Mit Günther Hatz verliert die Liste Fritz nicht nur einen engagierten Politiker, sondern vor allem einen wertvollen, aufrichtigen und zutiefst menschlichen Wegbegleiter. Sein Tod macht uns betroffen und traurig.

Günther war ein Mensch mit Haltung, mit Herz und mit einem klaren Blick auf das, worum es im Leben und in der Politik wirklich geht: um die Menschen. Was ihn viele Jahrzehnte als Journalist ausgezeichnet hat, prägte auch sein politisches Wirken. Er hat hingeschaut, nachgefragt, Missstände benannt und sich mit Nachdruck für die Anliegen der Menschen eingesetzt. Dabei machte er es sich nie leicht. Und oft auch anderen nicht. Er sagte, was gesagt werden musste, auch wenn das nicht immer auf Gegenliebe stieß. Gerade das machte ihn glaubwürdig, unbeugsam und für viele so wertvoll.

Sein Einsatz galt stets der Sache. Günther liebte sein Osttirol, seine Heimat, ihre Natur und die Menschen, die hier leben. Er war überzeugt davon, dass Politik den Menschen dienen muss. Ehrlich, kritisch und mit offenem Herzen. Diese Überzeugung hat er gelebt.

Wer Günther begegnen durfte, erlebte einen streitbaren Geist, aber vor allem einen warmherzigen, interessierten und tief verbundenen Menschen. Bei aller Klarheit und Konsequenz war ihm immer wichtig, was andere bewegt. Er war einer, der nicht wegsah. Einer, der Verantwortung übernahm. Einer, der Spuren hinterlässt.

Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner geliebten Frau Annelies, seiner ganzen Familie und allen, die ihm nahestanden.

Wir werden Günther Hatz in dankbarer Erinnerung behalten. Als starke Stimme für Osttirol, als unbequemen Mahner, als leidenschaftlichen Journalisten, als engagierten Politiker und vor allem als besonderen Menschen.

Ruhe in Frieden, Günther