Weihnachten mit der Liste Fritz

Liste Fritz und Christkind präsentieren den Fritzadvent

Weihnachten, die leise, warm leuchtende Zeit des Jahres, lädt uns ein, einen Gang zurückzuschalten. In den Fenstern glitzern Lichter, in den Stuben duftet es nach Tannengrün, frisch gebackenen Keksen und gemütlicher Wärme. Die Tage werden ruhiger, fast ein wenig magisch, und schenken Raum, um innezuhalten und sich auf das zu besinnen, was wirklich zählt: Nähe, Geborgenheit und gemeinsame Augenblicke. Selbst die winterliche Kälte fühlt sich in dieser besonderen Zeit milder an, als würde die Welt für einen Moment tief durchatmen.

Diese weihnachtliche Stimmung nimmt die Liste Fritz zum Anlass, um Freude zu schenken. Und startet gemeinsam mit dem Christkind den Fritzadvent, ein Weihnachts-Gewinnspiel für die ganze Familie. Mit nur wenig Aufwand hast du die Chance, viele tolle Preise zu gewinnen, darunter auch ein Klimaticket Tirol.

Mitmachen leicht gemacht

An jedem Adventsonntag findest du auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite kleine, weihnachtliche Aufgaben. Wer mitmacht, hat die Chance auf festliche Preise. Einsendeschluss ist jeweils der darauffolgende Samstag um 17:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Privatnachricht verständigt.

1. Advent: Ein Gutschein für den Friseursalon Coiffeur Lautsch in Innsbruck. Als Wertschätzung für die wichtige Arbeit unserer heimischen Dienstleisterinnen und Dienstleister.

Ein Gutschein für den Friseursalon Coiffeur Lautsch in Innsbruck. Als Wertschätzung für die wichtige Arbeit unserer heimischen Dienstleisterinnen und Dienstleister. 2. Advent: Ein MPreis-Gutschein im Wert von 200 € , ein kleines Zeichen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten.

Ein , ein kleines Zeichen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten. 3. Advent: Eine Tagesskikarte für ein Tiroler Skigebiet deiner Wahl, gültig für zwei Erwachsene und deren im gleichen Haushalt lebende Kinder. Denn jede Tiroler Familie soll sich wieder einen gemeinsamen Skitag leisten können.

Zum feierlichen Abschluss wartet am 24. Dezember der Hauptgewinn: eine Jahreskarte des Klimaticket Tirol. Ein Gewinn, der die Geldbörse entlastet und zeigt, wie wichtig leistbare und bürgerfreundliche Mobilität für Tirol ist. Er steht für eine Politik, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt und verantwortungsvoll mit öffentlichen Mitteln umgeht. Jede Teilnahme an einer der drei Adventaufgaben bringt deinen Namen einmal in den Verlosungstopf für das Klimaticket Tirol. Machst du bei zwei Aufgaben mit, verdoppelst du deine Chance. Nimmst du an allen drei teil, verdreifachst du sie. So einfach ist das. Mitmachen, Freude teilen und vielleicht bringt dir das Christkind heuer ganz besonders viel Glück.

Geschäftsbedingungen:

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin mit folgenden Teilnahmebedingungen einverstanden: Das ausgeschriebene Gewinnspiel ist eine ausschließlich vom Bürgerforum Tirol – Liste Fritz veranstaltete Aktion, steht in keiner Weise in Verbindung zu Facebook/Instagram und wird in keiner Weise von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook/Instagram steht nicht als Ansprechpartner zur Verfügung. Etwaige ragen und Ansprüche können ausschließlich an das Bürgerforum Tirol – Liste Fritz, Maximilianstraße 2, A – 6020 Innsbruck gerichtet werden. Das Gewinnspiel ist deutlich als „GEWINNSPIEL“ gekennzeichnet und erklärt gleichzeitig die Spielregeln. Für das Gewinnspiel verwendet das Bürgerforum Tirol – Liste Fritz die offizielle Bürgerforum Tirol – Liste Fritz-Facebook-Seite: https://www.facebook.com/listefritz und die offizielle Bürgerforum Tirol – Liste Fritz – Instagramseite: https://instagram.com/listefritz. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und auf Facebook/Instagram registriert sind. Der Teilnehmer tritt alle Rechte an der Veröffentlichung seiner Beiträge im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und dem Gewinnerfoto bei der Preisübergabe in Innsbruck an das Bürgerforum Tirol – Liste Fritz ab. Das Gewinnspiel startet und endet laut angegebenem Zeitrahmen. Die Gewinner werden mittels Zufallsgenerator ausgewählt und nach Ablauf des Gewinnspiels im Kommentar markiert. Im Falle eines Gewinns wird der Gewinnspielteilnehmer über eine entsprechende Facebook/Instagram-Nachricht informiert. Der Gewinner hat 24 Stunden Zeit, sich beim Bürgerforum Tirol – Liste Fritz zu melden; ansonsten verfällt der Gewinnanspruch. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerforum Tirol – Liste Fritz sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.