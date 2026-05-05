Steiner-Entgleisung ist letztklassiger Stil

Ein Mindestmaß an Anstand muss man sich auch von einem FPÖ-Nationalrat erwarten können

Die Liste Fritz kritisiert die Entgleisung von FPÖ-Nationalrat Christoph Steiner gegenüber Bischof Hermann Glettler während der Festmesse beim Gauder Fest scharf. Für Liste-Fritz-Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider zeigt Steiners Auftritt wiederholt, wie wenig Respekt und Anstand manche FPÖ-Politiker offenbar besitzen.

„Von einem angeblichen Spitzenpolitiker darf man sich einen angemessenen und respektvollen Auftritt erwarten. Ein Mindestmaß an Anstand sollte selbstverständlich sein. Auch für einen Nationalrat der FPÖ. Bei Christoph Steiner ist davon leider nichts zu sehen“, stellt Liste-Fritz-Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider bedauernd fest.

Politik dürfe nicht nur daraus bestehen, ständig draufzuhauen, andere schlechtzureden und sich daneben zu benehmen. „Die Menschen in unserem Land haben genug von ´Rüpelpolitik und Dauerpöbelei`. Sie erwarten sich Respekt, Anstand und Lösungen. Auch gegenüber Menschen, die nicht die eigene Meinung vertreten. Das hat Steiner offenbar noch immer nicht kapiert. Wer politische Arbeit mit lauten Zwischenrufen, Ordnungsrufen und respektlosem Auftreten verwechselt, hat das Wesen von Politik nicht verstanden“, so Haselwanter-Schneider.

Für die Liste Fritz ist Steiners Verhalten völlig inakzeptabel. „Dieser Auftritt war letztklassiger Stil. So etwas tut man einfach nicht. Wir heißen ein derartiges Benehmen auf keinen Fall gut. Christoph Steiner schuldet Bischof Hermann Glettler eine klare Entschuldigung. Das ist das Mindeste, was er jetzt zu tun hat“, fordert Haselwanter-Schneider abschließend.

Titelbild KI generiert