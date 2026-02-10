Soziale Wärme statt Olympia-Flamme

Liste-Fritz-Parteichefin erinnert an das dreimalige Nein der Tiroler zu Olympischen Spielen

„Die Behindertenhilfe, die Schuldnerberatung und unzählige andere Sozialeinrichtungen müssen sparen und die SPÖ will viel Geld für Olympische Spiele ausgeben“, schüttelt Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider den Kopf. Die Landesregierung möge sich von Olympia verabschieden und nicht bei jeder Gelegenheit das Olympia-Gespenst wieder aus der Mottenkiste holen. „Wir haben bereits eine der höchsten Lebenserhaltungskosten in Tirol, wir brauchen keine weitere sportliche Großveranstaltung, die die Preise noch weiter in astronomische Höhen treibt.“ Die Bevölkerung habe bereits dreimal Nein zu Olympia gesagt. „Die Landesregierung sollte das endlich zur Kenntnis nehmen.“

Vision für Tirol – In Qualität investieren, nicht in Quantität

Lange Zeit hat Tirol sich als Sportland vermarktet und dabei die Nächtigungszahlen in Rekordhöhen getrieben. „Es ist Zeit, mit dem auszukommen, was da ist. Wir haben genug Angebot für unsere Gäste. Jetzt geht es darum, die Einheimischen mitzunehmen.“ Ein gedeihliches Miteinander, von Tourismus und Bevölkerung, sind die Basis für den Tourismus der Zukunft, meint Andrea Haselwanter-Schneider.