Aufnahmetests bringen nicht die gewünschte Wirkung. Druck auf Wohnungsmarkt zu hoch.

Im diesjährigen Sommersemester sind von 768 (Stand Mitte März) an der Universität Innsbruck neu zugelassenen Studierenden 220 aus Österreich. Das sind 29 Prozent. „Es gibt einige Studienrichtungen, die von deutschen Studierenden regelrecht überrannt werden“, sagt Liste Fritz Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider. „Wir sind stolz auf unsere Hochschulen in Tirol, allerdings stimmt die Durchmischung nicht. Oft kommen Tirolerinnen und Tiroler zu kurz.“ Bei den insgesamt rund 27.500 Studierenden an der Universität Innsbruck schrumpft der Anteil der Österreicher und liegt bei nicht einmal mehr 50 Prozent.

Zu den überrannten Studienrichtungen zählen beispielsweise die Wirtschaftswissenschaften, dort kommen rund die Hälfte der Studierenden aus Deutschland. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den Sportwissenschaften ab, völlig überrannt ist die Architektur. Dort hat die Fakultätsleitung zuletzt die Reißleine gezogen und einen Aufnahmetest eingeführt. „Aufnahmetests sind aber nur beschränkt ein Mittel, um mehr Studienplätze für ÖsterreicherInnen zu lukrieren“, sagt Haselwanter-Schneider. Nach dem Aufnahmetest auf der Psychologie liegt der Anteil der zugelassenen Studierenden bei 63 Prozent. „Eine der sinnvollsten Maßnahmen ist die Quote. Wir fordern eine solche für alle Gesundheitsberufe. Also auch für die Psychologie und wieder für die Zahnmedizin.“ Rechtlich wäre das umzusetzen, glaubt Haselwanter-Schneider. „Langfristig müssen wir über neue Reglementarien nachdenken, denn volkswirtschaftlich kann diese Entwicklung nicht im Interesse Österreichs sein. Ein Studienplatz auf der Psychologie kostet zwischen 10.000 und 14.000 Euro im Jahr. Das sind für einen Bachelor zwischen 30.000 und 40.000 Euro pro AbsolventIn.

Jeder vierte Einwohner in Innsbruck ist ein Studierender

Der hohe Anteil an internationalen Studierenden lässt seit Jahren den Druck auf den Wohnungsmarkt steigen. „Das trifft besonders junge Familien, die größere Wohnungen bräuchten, sie aber nicht bekommen, weil Wohnungen oft als Studenten-WG vermietet werden“, sagt Patricia Nothegger, Architektin und Ersatz-Gemeinderätin in Innsbruck. „Zu lange hat Innsbruck im studentischen Wohnbau zu wenig getan, nun entstehen Studentenheime, die aber den Druck auf den Wohnungsmarkt kaum vermindern können.“ Derzeit liegt der durchschnittliche Mietpreis für eine 80 m2-Wohnung in Innsbruck bei 1980 Euro brutto im Monat. Bei Neuvermietungen liegt Innsbruck österreichweit im Spitzenfeld mit 25 Euro pro m2.

Innsbruck hat rund 31.900 Studierende und 132.166 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Das heißt, dass jeder vierte Einwohner ein Studierender ist. „Stadt, Land und Bund sollen klare Ziele formulieren. Dass unsere Hochschulen an prüfungsaktiven Studierenden Interesse hat, liegt auf dem Tisch. Natürlich beleben Studierende unsere Städte und natürlich sorgen Studierende für Wertschöpfung. Wir wollen aber anregen, ganz klar festzulegen, wohin die Reise gehen soll.“