Liste Fritz wünscht frohe Weihnachten

Liebe Tirolerinnen und Tiroler,

wenn die Tage stiller werden, der erste Schnee Berge und Täler in sanftes Weiß hüllt und aus den Fenstern warmes Licht in die dunklen Abende hinausstrahlt, dann ist sie da. Die besondere Zeit des Jahres. Weihnachten klopft leise an unsere Türen. Es lädt uns ein, einen Schritt zurückzutreten, den Trubel des Alltags hinter uns zu lassen, tief durchzuatmen und uns daran zu erinnern, was uns wirklich lieb ist.

Gerade jetzt sind es nicht die großen Dinge, die zählen. Es sind die kleinen, kostbaren Momente: ein liebevolles Wort, ein gemeinsames Lachen, eine Kerze, die Licht und Wärme spendet, wenn es draußen kalt wird. Der Duft von Tannengrün und frisch gebackenen Keksen, das leise Knistern des Ofens, das Gefühl von Geborgenheit. Weihnachten erinnert uns daran, wie wertvoll Nähe und wie wichtig Zusammenhalt ist, besonders in Zeiten, die für viele Menschen nicht leicht sind.

Diese besondere weihnachtliche Stimmung hat die Liste Fritz zum Anlass genommen, ein Zeichen zu setzen und Freude zu schenken. Gemeinsam mit dem Christkind haben wir mit dem Fritzadvent ein Weihnachts-Gewinnspiel für die ganze Familie ins Leben gerufen. Denn viele Familien stehen angesichts der Teuerung und der hohen Lebenshaltungskosten täglich vor großen Herausforderungen. Zu gewinnen gab es unter anderem einen Gutschein für einen Friseurbesuch, einen Lebensmittelgutschein im Wert von 200 Euro, eine Tagesskikarte für ein Tiroler Skigebiet nach Wahl und als Höhepunkt den Hauptgewinn: ein Klimaticket Tirol. Gewinne, die die Geldbörse entlasten und zugleich zeigen, wie wichtig gerade in Zeiten wie diesen Zeichen der Menschlichkeit sind.

Für die Liste Fritz ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir stehen für eine Politik, die verantwortungsvoll mit öffentlichen Mitteln umgeht, ohne auf die Menschen in unserem Land zu vergessen. Wir lassen niemanden im Stich. Denn Tirol ist nur dann stark, wenn wir füreinander da sind. Und wir glauben an eine Zukunft, in der Fairness, soziale Sicherheit und Lebensqualität für alle Platz haben. Daran arbeiten wir tagtäglich und ordnen diesem Anspruch alles unter.

Möge Ihnen dieses Weihnachtsfest Momente der Ruhe schenken. Möge es Ihr Herz erwärmen und neue Hoffnung wachsen lassen. Und möge das neue Jahr Gesundheit bringen, Zuversicht und die Kraft, gemeinsam neue Wege zu gehen.

Wir wünschen Ihnen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten und einen guten, lichtvollen Start ins neue Jahr.

Frohe Weihnachten und alles Gute für das kommende Jahr

Ihre Liste Fritz