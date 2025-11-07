Appell an alle Politiker und Funktionäre, einen Solidarbeitrag zu leisten

Die Liste Fritz setzt sich für eine einheitliche und solidarische Regelung bei den Politikerbezügen in Tirol ein. Für Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider ist es in Zeiten großer finanzieller Herausforderungen notwendig, dass auch die Politik ein Zeichen der Verantwortung setzt. „Wir wollen eine einheitliche Lösung für alle Tiroler Politiker. Vom Landtag über die Landesregierung bis hin zu den Gemeinden. Der Landtag ist als Gesetzgeber für die Bezüge der Landes- und Gemeindepolitiker zuständig. Deshalb haben wir vorgeschlagen, entweder die gesetzlich vorgesehene Indexierung zu halbieren, oder gleich eine Nulllohnrunde für alle Politiker in Tirol zu beschließen“, erklärt Haselwanter-Schneider.

Solidarität statt Selbstbedienung

Laut aktueller Indexierung würden die Bezüge der Landespolitiker um 2,6 Prozent steigen. Eine Nulllohnrunde würde dagegen eine deutliche Einsparung bringen: Der Landtag würde rund 180.000 Euro, die Landesregierung etwa 70.000 Euro weniger kosten. Insgesamt also 250.000 Euro. Die genaue Ersparnis bei den Gemeindepolitikern ist derzeit nicht bekannt.

„In Anbetracht der schwierigen Zeiten muss jeder einen Solidarbeitrag leisten. Deshalb richtet sich unser Appell nicht nur an Landtag und Landesregierung, sondern auch an alle Funktionäre. Von der Wirtschaftskammer bis zur Landwirtschaftskammer sowie an die Politikerinnen und Politiker in den Gemeinden. Auch sie sollen ihren Beitrag leisten“, fordert Haselwanter-Schneider.

Liste Fritz wird Nulllohnrunde mittragen

Sollte es keine gemeinsame, solidarische Lösung für alle Ebenen der Tiroler Politik geben, kündigt die Liste Fritz an, eine Nulllohnrunde zumindest für die Landespolitiker aktiv mitzutragen. „Wenn sich Land und Gemeinden nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können, wird die Liste Fritz jedenfalls für eine Nulllohnrunde bei den Landespolitikern stimmen. Gerade jetzt braucht es glaubwürdige Signale und keine automatischen Gehaltserhöhungen für Politiker“, stellt Haselwanter-Schneider klar.