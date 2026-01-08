Liste Fritz fordert Strukturreform und Spitals-Holding

Grundlegende Reform erfordert Schwerpunksetzung im Gesundheitsangebot

Die finanzielle Lage der Tiroler Gemeinden spitzt sich dramatisch zu. Immer mehr Gemeinden können sich den Betrieb der Krankenhäuser in ihren Bezirken nicht mehr leisten. Für die Liste Fritz ist klar: Die Forderung der Gemeinden nach einer Übernahme der Spitäler durch das Land ist berechtigt. Allerdings darf dies nicht ohne eine umfassende Strukturreform erfolgen.

Die Liste Fritz fordert seit Jahren die Einrichtung einer Tiroler Krankenhaus-Holding. Eine solche Holding muss jedoch mit einer grundlegenden Reform des Gesundheitsangebots einhergehen. „Nicht jedes Krankenhaus kann alles anbieten“, betont Liste Fritz Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. „Es braucht klare Schwerpunktsetzungen und eine verbindliche Strategie, wo welche Leistungen erbracht werden und wie die Spitäler besser miteinander und mit dem niedergelassenen Bereich kooperieren können. Zum Wohl der Patientinnen und Patienten“, so Haselwanter-Schneider, für die ohne eine bessere Abstimmung zwischen den Tiroler Krankenhäusern das Gesundheitssystem langfristig nur mit immer höheren finanziellen Mitteln aufrechtzuerhalten ist. „Eine Spitals-Holding wäre ein wichtiger Schritt, um Strukturen zu bündeln, Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und Qualität zu sichern“, so Haselwanter-Schneider.

ÖVP-Gesundheitspolitik: Viel versprochen, wenig gehalten

„Die ÖVP hat in Tirol seit Jahrzehnten das Sagen im Gesundheitsbereich. Ebenso lange gibt es Reformankündigungen. Passiert ist bislang jedoch nichts“, betont Haselwanter-Schneider. Auch den Ankündigungen von LH Mattle anlässlich der Übernahme des Landeshauptleute-Vorsitzes kann sie nichts abgewinnen. Haselwanter-Schneider lehnt auch eine Trennung von Bezirks- und Landeskrankenhäusern kategorisch ab. „Die schwarz-rote Landesregierung muss endlich Verantwortung übernehmen und eine umfassende Reform der Tiroler Spitalslandschaft auf den Weg bringen. Alle Spitäler gehören unter ein gemeinsames Dach. Eine Holding ist genug.“