Liste Fritz fordert einheitliches, tirolweites Modell für Einheimischen-Tarife

Einheitliches Kundenbindungsprogramm gemeinsam mit TIWAG, IKB und Energie West

Die Liste Fritz hat im Tiroler Landtag einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, der eine gemeinsame, tirolweite Initiative aller großen Energieversorger vorsieht. Ziel ist ein umfassendes Kundenbindungsprogramm, das allen Tirolerinnen und Tirolern kostengünstige Zugänge zu Freizeitangeboten ermöglicht. „Wir haben die Landesregierung aufgefordert, gemeinsam mit den Tiroler Energieversorgern TIWAG, IKB und Energie West die Kundenbindungsprogramme der Tiroler Energieversorger zu vereinheitlichen und zu vernetzen. Mit dem Ziel, dass die Tirolerinnen und Tiroler möglichst viele Freizeitangebote kostengünstig nutzen können. Das entlastet die Bürger, bringt den Betrieben zusätzliche Kunden und wirkt zugleich als Kundenbindung für die Energieunternehmen. Egal ob mittels Kundenkarte oder App. Das Programm soll tirolweit, EU-konform, diskriminierungsfrei, unabhängig vom Wohnort und mit echtem Mehrwert für alle Tirolerinnen und Tiroler umgesetzt werden“, betont Liste-Fritz-Landtagsabgeordneter Herwig Zöttl. Hintergrund der Initiative sind die strengen EU-Regeln zu den sogenannten „Einheimischen-Tarifen“. Derzeit bemühen sich viele Institutionen und Unternehmen, darunter die Arbeiterkammer sowie die Stromanbieter TIWAG, IKB und Energie West, um neue, leistbare Angebote für Einheimische anbieten zu können. Die Energie West befindet sich zudem in Verhandlungen mit der AK Tirol über ein gemeinsames Angebot für AK-Mitglieder. Darüber hinaus gibt es auch erste Bestrebungen, tirolweit eine gemeinsame Vorteilskarte aller Stromanbieter zu entwickeln. Allerdings sind noch grundlegende rechtliche Fragen abzuklären. „Unsere Initiative ist also kein Wunsch ans Christkind, sondern könnte bald Realität werden“, so Zöttl.

Bestehende Angebote auf Info-Homepage zusammenfassen

Zahlreiche Seilbahnunternehmen und Skigebiete arbeiten ebenfalls an attraktiven Ermäßigungsmodellen. Im Bezirk Kufstein etwa bietet das Ski Juwel Alpbach/Wildschönau diverse Rabatte für unterschiedliche Zielgruppen von Ladies- und Men’s Days bis hin zu Familien- oder Seniorenangeboten an. Auch in Kühtai und anderen Skigebieten bestehen bereits Kooperationen mit Stromanbietern. „Das sind viele lobenswerte Initiativen. Aber viele kleine Insellösungen und meist wissen viele Tirolerinnen und Tiroler gar nicht, welche Vorteile sie als Kunden bei einem Freizeitangebot haben“, erklärt Bezirkssprecherin Gabi Madersbacher, die sich in diesem Zusammenhang eine zentrale Informations-Homepage des Landes wünscht. „Die Stoßrichtung der Liste Fritz ist klar: Wir wollen ein einheitliches, tirolweites Ermäßigungssystem für Einheimische, getragen von den Energieversorgern und unterstützt vom Land. Bis dieses umgesetzt ist, braucht es für die Tirolerinnen und Tiroler eine zentrale Info-Homepage, auf der mit einem Klick ersichtlich ist, welches Freizeitangebot für Kunden Rabatte bereithält. Das schafft Transparenz und bringt sofort einen Mehrwert für die Einheimischen.“

ORF Tirol heute 11.12.2025

https://on.orf.at/video/14303399/tirol-heute-vom-11122025