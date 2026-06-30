Wir suchen Verstärkung

Mitarbeiter:in für Öffentlichkeitsarbeit
Die Liste Fritz sucht zum ehestmöglichen Eintritt eine engagierte Verstärkung für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit und Social Media.
Wir suchen eine kommunikative, politisch interessierte Persönlichkeit, die Freude daran hat, politische Inhalte klar, verständlich und wirkungsvoll aufzubereiten. Besonders wichtig sind uns politisches Gespür, Interesse am politischen Geschehen sowie ein gutes Verständnis für Sprache, Medien und digitale Kommunikation. Erfahrung im Umgang mit KI-Tools ist wünschenswert.
Der Dienstort ist Innsbruck, Maximilianstraße. Die Stelle wird sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit ausgeschrieben. Bei einer Vollzeitbeschäftigung von 40 Wochenstunden beträgt das Gehalt 3.700 Euro brutto pro Monat. Bei Teilzeit gilt das Gehalt aliquot.
Ihre Aufgaben
Zu Ihren Aufgaben zählen insbesondere:
- klassische Pressearbeit
- Erstellung und Umsetzung von Social-Media-Inhalten
- Betreuung und Aktualisierung von Homepage-Inhalten
- Mitarbeit bei Newsletter und politischer Kommunikation
- Mitgestaltung öffentlicher Auftritte und Kommunikationsmaßnahmen
- Aufbereitung politischer Themen für unterschiedliche Zielgruppen
Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich Social Media. Wir möchten unsere politische Arbeit auch digital klar, verständlich und ansprechend kommunizieren und suchen dafür eine Person, die Ideen einbringt, Inhalte umsetzt und politische Themen zeitgemäß vermittelt.
Ihr Profil
Sie bringen Interesse für Politik mit. Ob dieses Interesse in der Schule, an der Universität, im Beruf oder im Leben gewachsen ist, ist für uns nicht entscheidend. Wichtig ist, dass Sie politische Zusammenhänge erkennen, gerne kommunizieren und bereit sind, sich mit aktuellen politischen Fragen auseinanderzusetzen.
Wir erwarten:
- Interesse an Politik und politischer Kommunikation
- politisches Gespür und Verständnis für gesellschaftliche Themen
- hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Erfahrung im Bereich KI, Social Media oder Pressearbeit
- Freude an Sprache, Texten und Medienarbeit
- eigenständige, strukturierte und verlässliche Arbeitsweise
- hohe Bereitschaft zur fachlichen und persönlichen Fort- und Weiterbildung
Wir bieten
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem politischen Umfeld. Sie arbeiten in einem engagierten Team und können die Öffentlichkeitsarbeit der Liste Fritz aktiv mitgestalten.
Das erwartet Sie:
- eine kreative, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
- flexible Arbeitszeiten
- Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung
- ein angenehmes und sehr kollegiales Arbeitsklima
- Büroräumlichkeiten mitten im Zentrum von Innsbruck
- ein Arbeitsplatz mit politischem Gestaltungs- und Kommunikationsspielraum
Bewerbung
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung samt Bewerbungsunterlagen bis spätestens 15. September 2026 an:
Mag.ª Anita Heubacher
Geschäftsführerin Liste Fritz
anita.heubacher@liste-fritz.at
Zu den Bewerbungsunterlagen zählen:
- Motivationsschreiben
- Lebenslauf
- mögliche Diplome
- relevante Zeugnisse
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.