Wir suchen Verstärkung

Mitarbeiter:in für Öffentlichkeitsarbeit

Die Liste Fritz sucht zum ehestmöglichen Eintritt eine engagierte Verstärkung für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit und Social Media.

Wir suchen eine kommunikative, politisch interessierte Persönlichkeit, die Freude daran hat, politische Inhalte klar, verständlich und wirkungsvoll aufzubereiten. Besonders wichtig sind uns politisches Gespür, Interesse am politischen Geschehen sowie ein gutes Verständnis für Sprache, Medien und digitale Kommunikation. Erfahrung im Umgang mit KI-Tools ist wünschenswert.

Der Dienstort ist Innsbruck, Maximilianstraße. Die Stelle wird sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit ausgeschrieben. Bei einer Vollzeitbeschäftigung von 40 Wochenstunden beträgt das Gehalt 3.700 Euro brutto pro Monat. Bei Teilzeit gilt das Gehalt aliquot.

Ihre Aufgaben

Zu Ihren Aufgaben zählen insbesondere:

klassische Pressearbeit

Erstellung und Umsetzung von Social-Media-Inhalten

Betreuung und Aktualisierung von Homepage-Inhalten

Mitarbeit bei Newsletter und politischer Kommunikation

Mitgestaltung öffentlicher Auftritte und Kommunikationsmaßnahmen

Aufbereitung politischer Themen für unterschiedliche Zielgruppen

Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich Social Media. Wir möchten unsere politische Arbeit auch digital klar, verständlich und ansprechend kommunizieren und suchen dafür eine Person, die Ideen einbringt, Inhalte umsetzt und politische Themen zeitgemäß vermittelt.

Ihr Profil

Sie bringen Interesse für Politik mit. Ob dieses Interesse in der Schule, an der Universität, im Beruf oder im Leben gewachsen ist, ist für uns nicht entscheidend. Wichtig ist, dass Sie politische Zusammenhänge erkennen, gerne kommunizieren und bereit sind, sich mit aktuellen politischen Fragen auseinanderzusetzen.

Wir erwarten:

Interesse an Politik und politischer Kommunikation

politisches Gespür und Verständnis für gesellschaftliche Themen

hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit

Erfahrung im Bereich KI, Social Media oder Pressearbeit

Freude an Sprache, Texten und Medienarbeit

eigenständige, strukturierte und verlässliche Arbeitsweise

hohe Bereitschaft zur fachlichen und persönlichen Fort- und Weiterbildung

Wir bieten

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem politischen Umfeld. Sie arbeiten in einem engagierten Team und können die Öffentlichkeitsarbeit der Liste Fritz aktiv mitgestalten.

Das erwartet Sie:

eine kreative, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit

flexible Arbeitszeiten

Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung

ein angenehmes und sehr kollegiales Arbeitsklima

Büroräumlichkeiten mitten im Zentrum von Innsbruck

ein Arbeitsplatz mit politischem Gestaltungs- und Kommunikationsspielraum

Bewerbung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung samt Bewerbungsunterlagen bis spätestens 15. September 2026 an:

Mag.ª Anita Heubacher

Geschäftsführerin Liste Fritz

anita.heubacher@liste-fritz.at



Zu den Bewerbungsunterlagen zählen:

Motivationsschreiben

Lebenslauf

mögliche Diplome

relevante Zeugnisse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.