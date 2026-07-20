EUGH-Gutachten bringt einen tiefschwarzen Tag für Tirol

Haselwanter-Schneider: Für Liste Fritz sind alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Bevölkerung vom Transit-Würgegriff zu befreien

Es ist ein schwarzer Tag für alle Tirolerinnen und Tiroler, besonders aber für jene, die seit Jahrzehnten vom Transit geplagt sind. Zu den täglich steigenden Transitzahlen kommt jetzt noch die Hiobsbotschaft des Europäischen Gerichtshofs. Offensichtlich steht die Gesundheit der Menschen und der Umweltschutz nicht an 1. Stelle, vor allem wenn es nach der EU geht. Tirol und Österreich muss jetzt alle noch möglichen Maßnahmen in die Wege leiten, um die Menschen doch noch bestmöglich vor dem überbordenden Transitverkehr schützen zu können. Über Jahre hat Landeshauptmann Mattle das Slot-System wie eine heilige Statue vor sich hergetragen und keine anderen Maßnahmen ergriffen, die uns jetzt zumindest etwas Luft verschaffen könnten. Sollte das Worst Case Szenario eintreten und sowohl Nachtfahrverbot als auch sektorales Fahrverbot fallen, müssen wir eine mögliche Entlastung der Bevölkerung noch besser aufstellen und auf viele verschiedene Maßnahmen verteilen.

Wenn wir keine andere Wahl mehr haben, werden wir die Dosierung als tägliche Konsequenz umsetzen. Die Kontrollen müssen wir an allen denkbaren Punkten verschärfen und den Transit durch unser schönes Land Tirol so unangenehm wie möglich gestalten. Der Schutz der Bevölkerung hat in diesem Fall ohne jede Diskussion Vorrang vor den Interessen der Frächterlobbys unserer Nachbarländer. Ultimativ wichtig werden jetzt auch die Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel. Hier muss endlich Bewegung reinkommen und für die Verlagerung auf die Schiene müssen mehr Anreize gesetzt werden. Die Kapazitäten auf der ROLA sind jetzt schon vorhanden, nützen wir sie endlich. Außerdem ist die EU-Güterrichtlinie seit 2024 aufgelegt und wartet seitdem auf Umsetzung in Österreich bzw. Tirol. Wenn Landesrat Zumtobel das heute als weitere Möglichkeit anführt, fragen wir uns, warum hat er Verkehrsminister Hanke nicht schon längst dazu gebracht, diese Möglichkeit auszuschöpfen. Wir als Liste Fritz stehen an der Seite der Bevölkerung und möchten heute mit Nachdruck betonen, dass wir jede Möglichkeit der Entlastung unterstützen werden.

ORF Tirol heute, 16.07.2026

https://on.orf.at/video/14332017/16123460/eu-gutachten-loest-politische-reaktionen-aus