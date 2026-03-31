Es fritzt in ganz Tirol

Abseits der offiziellen Pressearbeit der Liste Fritz stehen unsere Abgeordneten, Bezirkssprecher und Gemeinderäte tagtäglich im Einsatz für die Anliegen der Tirolerinnen und Tiroler. Ob in Landtags- und Gemeinderatssitzungen oder im öffentlichen Diskurs: Sie setzen sich konsequent für Transparenz sowie vernünftige, nachvollziehbare Entscheidungen ein.

Darüber hinaus nehmen sie zahlreiche Termine wahr. Vom persönlichen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern bis hin zu Gesprächen mit Vereinen, Initiativen und Betrieben. Ihr Einsatz endet nicht mit einer Presseaussendung, sondern zeigt sich überall dort, wo konkrete Unterstützung gefragt ist. Vor Ort, im direkten Gespräch und bei wichtigen Verhandlungen.

So bleibt die Liste Fritz nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar und wirksam. In ganz Tirol.

Der Liste Fritz-Osterhase ist unterwegs:

Donnerstag ab 06.30 Uhr in Imst

Donnerstag ab 13.00 Uhr in Schwaz

Freitag ab 09.00 Uhr in Landeck

Freitag ab 14.00 Uhr in Kufstein-Innenstadt

Samstag ab 10.00 Uhr in Wörgl-Bahnhofstraße

Weitere Veranstaltungstermine unter: Wo es fritzt – Kalender – Liste Fritz