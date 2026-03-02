Es fritzt im heimischen Blätterwald

Auch abseits der offiziellen Pressearbeit der Liste Fritz stehen die Abgeordneten tagtäglich im Einsatz für die Anliegen der Tirolerinnen und Tiroler. In Gemeinderatssitzungen bringen sie sich mit Nachdruck ein, stellen kritische Fragen und setzen sich konsequent für Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungen ein. Darüber hinaus nehmen sie zahlreiche Termine wahr. Vom persönlichen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern bis hin zu Gesprächen mit Vereinen, Initiativen und Betrieben. Ihr Einsatz endet nicht mit einer Presseaussendung, sondern zeigt sich dort, wo konkrete Arbeit gefragt ist: vor Ort, im direkten Dialog und bei wichtigen Verhandlungen. So bleibt die Liste Fritz nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar und wirksam. In ganz Tirol.

Das gilt insbesondere auch für die Arbeit in den örtlichen Gemeinderäten. Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Tom Mayer setzen sich im Innsbrucker Gemeinderat unermüdlich für die Interessen der Innsbrucker Bevölkerung ein. Auch wenn die Arbeit nicht immer einfach ist. Vor allem auch deshalb, weil die Innsbrucker Stadtregierung nahezu sämtliche Initiativen der Opposition blockiert und immer wieder mit fragwürdigen Entscheidungen überrascht. Trotzdem bleibt die Liste Fritz konsequent und hartnäckig am Ball.

Im Wörgler Gemeinderat kämpft Bezirkssprecherin Gabi Madersbacher ebenso mit großem Einsatz für die Umsetzung des längst überfälligen Regionalbades und bringt die Anliegen der Bevölkerung mit Nachdruck ein. Nachfolgend dazu Pressemeldungen…