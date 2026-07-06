Video Charts – Top 3 aktuell

Wir sind im ganzen Land unterwegs und kümmern uns um die Anliegen der Tirolerinnen und Tiroler. Wir freuen uns, wenn unsere Videos zur Diskussion und Problemlösung beitragen. Was besonders bewegt, zeigen die Liste-Fritz-Video-Charts.
Jeden Monat erstellen wir unsere Hit-Liste. Dieses Mal per 06. Juli. Grundlage sind die Aufrufzahlen auf unseren Social Media Kanälen. Schau‘ rein und kommentiere mit auf Facebook, Instagram, TikTok oder Youtube.
Platz #1
691.000 Aufrufe
Bettenstopp im Zillertal
Bezirkssprecherin Schwaz Roswitha Schmida
29.06.2026
Platz #2
210.000 Aufrufe
Der Stau im Wipptal
Bezirkssprecher Innsbruck-Land Robert Greil
26.05.2026
Platz #3
72.000 Aufrufe
Die Privatperson Landeshauptmann
30.05.2026