Video Charts – Top 3 aktuell

Wir sind im ganzen Land unterwegs und kümmern uns um die Anliegen der Tirolerinnen und Tiroler. Wir freuen uns, wenn unsere Videos zur Diskussion und Problemlösung beitragen. Was besonders bewegt, zeigen die Liste-Fritz-Video-Charts.

Jeden Monat erstellen wir unsere Hit-Liste. Dieses Mal per 06. Juli. Grundlage sind die Aufrufzahlen auf unseren Social Media Kanälen. Schau‘ rein und kommentiere mit auf Facebook, Instagram, TikTok oder Youtube.

Platz #1 691.000 Aufrufe Bettenstopp im Zillertal Bezirkssprecherin Schwaz Roswitha Schmida 29.06.2026

Platz #2 210.000 Aufrufe Der Stau im Wipptal Bezirkssprecher Innsbruck-Land Robert Greil 26.05.2026