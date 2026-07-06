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Video Charts – Top 3 aktuell

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Wir sind im ganzen Land unterwegs und kümmern uns um die Anliegen der Tirolerinnen und Tiroler. Wir freuen uns, wenn unsere Videos zur Diskussion und Problemlösung beitragen. Was besonders bewegt, zeigen die Liste-Fritz-Video-Charts.

Jeden Monat erstellen wir unsere Hit-Liste. Dieses Mal per 06. Juli. Grundlage sind die Aufrufzahlen auf unseren Social Media Kanälen. Schau‘ rein und kommentiere mit auf Facebook, Instagram, TikTok oder Youtube.

Platz #1

691.000 Aufrufe

Bettenstopp im Zillertal

Bezirkssprecherin Schwaz Roswitha Schmida

29.06.2026

Platz #2

210.000 Aufrufe

Der Stau im Wipptal

Bezirkssprecher Innsbruck-Land Robert Greil

26.05.2026

Landeshauptmann Anton Mattle auf der Demo

Platz #3

72.000 Aufrufe

Die Privatperson Landeshauptmann

30.05.2026

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