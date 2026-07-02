Wo es fritzt

Wir sind alle für Sie da

Abseits der offiziellen Pressearbeit leisten die Abgeordneten, Bezirkssprecher, Gemeinderäte und viele tatkräftige Mitglieder der Liste Fritz tagtäglich wichtige Arbeit für die Tirolerinnen und Tiroler. Sie nehmen ihre Verantwortung ernst, hören zu, bleiben dran und setzen sich mit Nachdruck für Transparenz, Fairness und nachvollziehbare Entscheidungen ein.

Ihr Einsatz zeigt sich nicht nur in Landtags- und Gemeinderatssitzungen oder in öffentlichen Debatten, sondern vor allem im direkten Kontakt mit den Menschen. Sie sind bei Terminen vor Ort, führen Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Initiativen und Betrieben und greifen Anliegen auf, die sonst oft ungehört bleiben.

Für die Liste Fritz endet politische Arbeit nicht mit einer Presseaussendung. Sie beginnt dort, wo Menschen konkrete Unterstützung brauchen. Vor Ort, im persönlichen Gespräch, bei Verhandlungen und überall dort, wo es gilt, Verantwortung zu übernehmen.

So bleibt die Liste Fritz in ganz Tirol nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar.