Wir stehen Seite an Seite mit der Wipptaler Bevölkerung

Allparteienantrag nötig, um Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen

„Die Ankündigung der Bundesregierung, den viergleisigen Bahnausbau im Tiroler Unterland verschieben zu wollen, erfährt die Tiroler Landesregierung aus der Zeitung“, stellt die Parteichefin der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider kopfschüttelnd fest. „Das zeigt auch, welchen Stellenwert die Tirolerinnen und Tiroler bei ÖVP und SPÖ im Bund haben.“ Um den Stellenwert zu heben, hat der Landtag heute einen Dringlichkeitsantrag aller Parteien nachgereicht. „Wenn es alle Parteien braucht, um bei der Bundesregierung Gehör zu finden, ziehen wir hier gerne und selbstverständlich mit.“

Den viergleisigen Bahnausbau zu verzögern, ist ein fatales Signal an Bayern. „Die Bundesregierung ist drauf und dran, Tirol in den Rücken zu fallen.“ Eine nicht zeitgerecht fertiggestellte Bahninfrastruktur bremst die ohnehin schwierigen Verlagerungsbemühungen aus. „Es kann nicht sein, dass wir gegenüber Deutschland pausenlos einmahnen, beim Bau des Nordzulaufs endlich auf Schiene zu kommen, während Österreich den Ausbau im Tiroler Unterland verschiebt. Damit verliert Österreich jede Glaubwürdigkeit“, erklärt Haselwanter-Schneider.

Umso wichtiger sei nun der Widerstand der Tiroler Bevölkerung. Die Liste Fritz unterstützt die angekündigte Brenner-Blockade am 30. Mai und wird auch vor Ort sein. „Die Bevölkerung entlang der Transitstrecke leidet seit Jahrzehnten unter der Verkehrsbelastung.“ Als Lösungsansatz sieht die Liste Fritz das digitale Slot-System samt Obergrenze. „Eine Million Lkw pro Jahr sind genug. Der Rest muss auf die Schiene verlagert werden.“