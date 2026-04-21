Wir waren fleißig

Die Liste Fritz sieht sich durch die in der Tiroler Krone veröffentlichten Umfrageergebnisse in ihrer politischen Arbeit klar bestätigt. Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich: Wer Haltung zeigt, Missstände anspricht und konsequent für die Menschen arbeitet, wird von den Tirolerinnen und Tirolern wahrgenommen und geschätzt. Parteiobfrau Andrea Haselwanter-Schneider zählt seit Jahren zu den bekanntesten politischen Persönlichkeiten Tirols. Dass sie als Oppositionspolitikerin einen hohen Bekanntheitsgrad aufweist und noch vor mehreren Regierungsmitgliedern gereiht wird, ist ein starkes Zeichen. Auch im Vertrauensindex liegt Haselwanter-Schneider weit vorne, nämlich auf Platz 3. „Es ist kein Zufall, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung stark präsent sind und zugleich großes Vertrauen genießen. Vertrauen wird nicht geschenkt, sondern muss man sich durch ehrliche, transparente und konsequente politische Arbeit verdienen“, betont Andrea Haselwanter-Schneider.

Liste Fritz ist aktivste politische Kraft im Tiroler Landtag

Dass die Mandatare der Liste Fritz ihre politische Arbeit ernst nehmen, zeigt sich nicht nur in Umfragen, sondern auch ganz konkret im Tiroler Landtag. Markus Sint ist mit 212 Wortmeldungen der fleißigste Redner im Tiroler Landtag. Auch Andrea Haselwanter-Schneider liegt mit 106 Wortmeldungen unter den Top Fünf. Mit 370 schriftlichen Anfragen liegt die Liste Fritz an der Spitze des Rankings, bei den Anträgen inklusive Dringlichkeitsanträgen mit 187 auf Platz zwei.

Diese Zahlen zeigen schwarz auf weiß: Die Liste Fritz war fleißig. „Wir haben im Tiroler Landtag keine Showpolitik betrieben, sondern gearbeitet. Die Liste Fritz steht für eine Oppositionsarbeit, die für die Regierungsparteien manchmal unangenehm, aber notwendig ist“, halten Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint abschließend fest.